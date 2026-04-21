Мерц созывает Совбез: в Германии дефицит топлива из-за блокады Ормузского пролива

Первые полтора месяца войны в Иране обошлись Евросоюзу в 22 миллиарда евро.

Громкими выпадами в сторону России немецкое руководство пытается заглушить провалы внутри собственной страны. Экономику Германии, да и всего Евросоюза, уже штормит из-за блокады Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют глобальный кризис не только в ключевой автомобильной промышленности. В глубокое пике рискует уйти сфера авиаперевозок. Только за последние недели отменены сотни рейсов. Причина — нехватка керосина.

Впрочем, канцлер Германии делает вид, что все под контролем. И даже хвастается уникальными достижениями на выставке промышленных технологий. Подробнее в материале корреспондента «Известий» Екатерины Хамовой.

Главное промышленное мероприятие Германии и главный немецкий чиновник. Словно в мире ничего важного и не происходит, Фридрих Мерц удивляется полету инженерной мысли и поет дифирамбы немецкой промышленности.

«Сегодня я смог убедиться, что немецкая промышленность занимает превосходные позиции в таких важных областях, как робототехника, искусственный интеллект, электромобильность и термоядерные технологии», — сказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Чтобы еще больше убедить себя и остальных, что все идет по плану, Ганноверской выставке придают статус международной. Главный партнер — Бразилия. Лула да Силва тепло приветствует Мерца, но дальше их пути расходятся. Вопреки плану павильоны посещают они не вместе. Встречаются только на итоговой пресс-конференции. И тут бразильский президент заходит с козырей.

«Бразилия — крупный производитель нефти и крупный специалист по ее глубоководной разведке. Мы хотим доказать, что нефть можно смешивать с биотопливом и таким образом уменьшить вредное воздействие, которое топливо может оказывать. Я думаю, Бразилия может превратиться в своего рода Саудовскую Аравию биотоплива», — заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Предложение хорошее, но Мерцу нужно решение здесь и сейчас. Он срочно созывает Совет национальной безопасности. Дата не определена, но главная тема уже известна — критическая нехватка авиатоплива. С блокадой Ормузского пролива цены на него резко пошли вверх, ведь большая часть в Европу поступала именно из Персидского залива.

«У нас в Европе топлива хватит, вероятно, на шесть недель. Если мы не сможем открыть Ормузский пролив, я могу вам сказать, что скоро мы услышим новости о том, что рейсы из города А в город Б отменяются из-за нехватки авиационного топлива», — сказал глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

На экстренные меры уже пришлось идти нидерландской KLM. Компания отменила 160 рейсов в мае. Немецкая Lufthansa в целях экономии отказалась от использования части своих самолетов. Географию полетов сократила British Airways. Отменяют рейсы в Европу и азиатские авиакомпании.

«Это начало самой тяжелой рецессии, которую мы видели за последние десятки лет, и она устроена политиками. Это не было навязано нам рынком — это было навязано нам политиками. Так что впервые у нас серьезный кризис, искусственно созданный», — сказал экономист Айке Хамер.

Проблемы с перелетами — это только часть кризиса. Второй месяц растут цены на свет, дорожают бензин и дизель. Чтобы смягчить последствия энергокризиса, Еврокомиссия даже призывает работодателей оставлять сотрудников на удаленке. А тут еще Зеленский никак не запускает нефтепровод «Дружба», чем рискует испортить отношения и с новой венгерской властью.

«Я бы не советовал президенту Украины идти по пути шантажа. Это как если бы я пошел к кому-то на ужин, меня пригласили, а потом я начал говорить: „Если не будет лечо, или не будет филе, или стейка средней прожарки, то я сделаю то-то и то-то“. По-моему, это неправильный подход. Если трубопровод готов к работе, то откройте его», — сказал лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Только первые полтора месяца ближневосточной войны стоили ЕС 22 миллиарда евро. И это при том, что казна и так пуста от постоянной помощи украинцам. На этом фоне Киев и сам понимает: новых поставок оружия можно не ждать.

«Думаю, они устали и от моих вопросов тоже. По-моему, европейцы тоже устали», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Усталость простых европейцев от последствий чужих конфликтов налицо. И недовольство каждый выражает по-своему. Кто-то идет на протест, а кто-то делает садовое пугало с лицом президента. По мнению простого народа, эти политики все равно больше ни на что не годятся.

