Саперы группировки «Центр» разминируют Красноармейск. Лучшее видео из зоны СВО

Военные инженеры ежедневно обследуют частный сектор, дороги и детские площадки по заявкам жителей.

Военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Центр» продолжают разминирование освобожденного города Красноармейск в ДНР. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Город ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Противник применяет ударные беспилотники по жилым домам, а в ночное время дистанционно минирует местность с помощью тяжелых коптеров, сбрасывая самодельные взрывные устройства. Кроме того, при отступлении украинские боевики оставляли боеприпасы в подвалах жилых домов.

Несмотря на угрозу атак FPV-дронов, саперы ежедневно по заявкам мирных жителей обследуют и разминируют придомовые территории, детские площадки и дороги.

В ходе выполнения задач инженеры получили сигнал от местных жителей об обнаружении взрывоопасных предметов. После тщательного осмотра специалисты обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы, дроны ВСУ и противотанковую мину иностранного производства.

