«Готов восторгаться всю жизнь»: на новый фильм Шамирова вдохновили астрономы

Режиссер прожил некоторое время в Новом Архызе, рядом с обсерваторией, и по возвращении тут же приступил к написанию сценария.

Режиссер Виктор Шамиров представил публике свой новый фильм «Температура Вселенной», в котором главные герои — ученые, живущие в так называемом поселке астрономов. Это населенный пункт Новый Архыз в Карачаево-Черкессии, где находится Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН). Идея создания такой киноистории возникла после личного знакомства с этими исследователями.

Об этом Шамиров рассказал корреспонденту 5-tv.ru. Режиссер, как выяснилось, просто узнал, что существует поселок в горах, где живут и работают астрономы, и так заинтересовался, что при первой возможности отправился в путь. Прибыл с единственным планом — узнать как можно больше об уникальном месте.

«Познакомился с разными людьми, они знакомили меня с другими людьми. И я провел там какое-то время, чтобы понять, как люди живут, о чем они думают. И мне стало так интересно, и я полюбил их, если честно, и это место, что когда я оттуда вернулся, я стал думать, какого рода историю я готов был бы там разместить», — рассказал Шамиров.

Уже в Москве режиссер связался с коллегой, сценаристом Ольгой Мотиной-Супоневой, и они принялись придумывать историю, которая могла бы произойти в Новом Архызе, которая была бы там уместной. Так родилась судьба женщины-ученой Наташи, брошенной мужем. Свидетелем попыток Наташи пережить расставание становится друг ее супруга.

«Их уникальность в том, что это ученые-физики, астрономы. Это совсем другие люди. Это люди, для которых интерес к познанию является главным двигателем их жизни… И это для меня так правильно и так, я бы сказал, красиво, что я готов восторгаться этими людьми всю жизнь. Я считаю инстинкт познания самым высшим из инстинктов человеческих», — заключил Шамиров.

Главные роли в картине «Температура Вселенной» исполнили Григорий Сиятвинда, Дарья Семенова, Ольга Тумайкина, Антон Эльдаров, Александра Серзина, Ростислав Бершауэр и Михаил Филиппов. Премьера фильма состоялась в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Ранее в интервью 5-tv.ru Ольга Мотина-Супонева объяснила смысл названия фильма и поделилась собственными открытиями, сделанными во время работы над сценарием.

