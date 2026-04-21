«Стал старше лет на 15»: Антон Эльдаров боялся съемок в «Температуре Вселенной»

Актер Эльдаров: За время съемок в «Температуре Вселенной» я постарел на 15 лет

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

По словам артиста, он работал на площадке всего несколько дней, но впечатлений от фильма хватит на долгие месяцы.

Съемки в мелодраме «Температура Вселенной» режиссера Виктора Шамирова по сценарию Ольги Мотиной-Супоневой оказались выматывающими и даже тревожными для одного из актеров — Антона Эльдарова. При этом у него была даже не ключевая роль, а работа на площадке заняла всего несколько дней. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

«Съемочный процесс в этом фильме и вообще работа с Виктором Шамировым уникальна тем, что съемки не ограничиваются временем на площадке. То есть за те несколько съемочных дней и несколько месяцев, которые шли параллельно, мне показалось, что я стал старше лет на 15. Хотя всего прошло несколько съемочных дней», — поделился Эльдаров.

По словам актера, самыми запоминающимися, интересными и пугающими стали съемки в столичном аэропорту Внуково. Эпизоды снимались тайно, а потому артисты постоянно рисковали встретить на своем пути правоохранителей. Как отметил Эльдаров, он постоянно ждал, что вот-вот ворвутся представители правопорядка — скрутят и повяжут, не меньше. К своему счастью, зря переживал.

«Там несколько локаций были в съемках, и я участвовал в съемке в Москве. Я не был связан с главными героями, которые находились на выезде в экспедиции… Но сердцем и душой я был с ними», — добавил актер.

«Температура Вселенной» — камерная картина о людях, призванных наблюдать за космосом, но и свою жизнь со всеми ее перипетиями им приходится проживать. Это история о встречах и расставаниях в поселке астрономов, в ней много разговоров и размышлений и даже есть инопланетяне. А еще важный вопрос — почему в процессе изучения окружающего мира, звезд и планет люди порой сами чувствуют себя пришельцами.

Главные роли в фильме исполнили Григорий Сиятвинда, Дарья Семенова, Ольга Тумайкина, Антон Эльдаров, Александра Серзина, Ростислав Бершауэр и Михаил Филиппов. В далеком горном поселке астрономов Нижний Архыз ученая-астрофизик Наташа решает сделать сюрприз к дню рождения мужа Андрея, который находится на конференции в Москве. Но накануне праздника супруг сообщает ей по телефону, что больше не вернется.

