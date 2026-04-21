В детском питании Hipp обнаружили крысиный яд, продукцию снимают с продажи в Европе и России

Неизвестные требовали два миллиона евро у производителя и угрожали отравить продукт.

В Австрии, Словении, Чехии, Хорватии и Венгрии из продажи изымают тысячи банок детского питания популярного бренда Hipp. В продукте обнаружили крысиный яд. Полицейские только начали выяснять, как отрава могла попасть в пюре, и тут же всплыло письмо с угрозами, которое было отправлено на почту компании. Скандал уже докатился и до России. Сомнительное питание начали снимать с полок в российских продуктовых магазинах. Насколько все серьезно, разбирался корреспондент «Извесний» Илья Аникеев.

Полки этого универсама в Австрии, где еще недавно торговали детским питанием, пусты. Причина указана в объявлении: «Нельзя исключить, что в банку с овощами Hipp „Морковь и картофель“ весом 190 граммов было добавлено опасное вещество. Употребление может быть опасно для жизни».

Опасное вещество — это крысиный яд. Покупателю показалось, что банка повреждена. Экспертиза подтвердила: внутри химикат для убийства грызунов.

«В обороте может быть как минимум еще одна зараженная партия. Поэтому обращаемся к гражданам: если в последние дни вы купили подозрительный продукт, немедленно сообщите об этом в полицию», — сказал пресс-секретарь управления полиции Бургенланда (Австрия) Хельмут Мардан.

Продукцию компании Hipp уже изымают из продажи в Чехии, Австрии и Словакии. Зачистили 1,5 тысячи магазинов.

«Нас предупредил клиент, который купил эту банку несколько дней назад. На ней была белая этикетка с красным кружком», — сказал пресс-секретарь региональной прокуратуры Брно (Чехия) Перт Лузный.

Именно эта наклейка и заставила квалифицировать инцидент не как производственный брак, а как вмешательство извне. В конце марта на электронный адрес компании Hipp пришло письмо. Неизвестные требовали два миллиона евро, в противном случае обещали отравить детское питание в торговых точках. Но прочитали его только 16 апреля.

«Мы в AGES не можем многое сказать по этому поводу. Речь идет о текущем расследовании, проводимом полицией, а в данном случае — полицией Бургенланда, которая курирует это дело», — сказал управляющий директор Австрийского агентства по здравоохранению и безопасности продуктов питания Йоханнес Пляйнер-Дукснойнер.

В России продукция Hipp продается. Ее производят в Калининграде. После введения санкций никакого отношения к европейскому стандарту качества продукция не имеет. Но рядом можно найти и импорт. Например, это пюре сделано в Венгрии.

В Европе это не первый случай, когда детское питание признают опасным. В январе и феврале Nestle и Danone отзывали свою продукцию из 60 стран после случаев заболеваний младенцев. Агентство здравоохранения Великобритании подтвердило 36 сообщений об отравлении цереулидом — это опасный токсин — после употребления детской смеси. Во Франции два ребенка погибли.

«Детское питание — это консервированный продукт, который упаковывается, расфасовывается в промышленных масштабах. Поступление токсичных веществ или попадание токсичных веществ уже в герметически закрытую упаковку маловероятно», — сказала пищевой технолог Елена Мясникова.

Поэтому все чаще говорят о недобросовестной конкуренции среди производителей детского питания. В битве корпораций жертвой становится клиент.

«Бизнес — такая штука. Если есть недобросовестный конкурент, который прямо очень хочет, чтобы вы финансово пострадали, — а в бизнесе, чтобы вы понимали, правил не существует, любые методы хороши, чтобы поднять свою прибыль либо потопить прибыль конкурента», — сказал маркетолог Денис Федоренко.

Крупные торговые сети в России уже заявили о том, что снимают с продаж продукцию Hipp. Но есть и другая проблема — детское питание из ЕС можно заказать на онлайн-площадках.

Сколько отравленного детского питания попало в Россию, сейчас не могут сказать даже специалисты. Как и то, какая конкретно партия может быть смертельно опасна.

