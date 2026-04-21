Израильский солдат уничтожил статую Иисуса, Нетаньяху пришлось извиняться

Фото, видео: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Kobi Gideon/Israel Gpo; 5-tv.ru

В Тель-Авиве проверили подлинность фото и признали его реальным.

Возобновление полноценных боевых действий подразумевают и последние заявления израильского премьер-министра. Принимая в гостях главу Аргентины Хавьера Милея, Беньямин Нетаньяху объяснил, почему его страна ведет борьбу с Ираном. И тут надо отметить, насколько похожи тезисы Нетаньяху и Дональда Трампа. Только непонятно, кто кому подсказывает действовать в масштабах цивилизаций.

«Я считаю, что свободный мир должен приветствовать тебя. Свобода должна приветствовать тебя. Свободные люди везде. Мы находимся в периоде больших вызовов и последствий. Мы вместе с Соединенными Штатами ведем борьбу против великой тирании Ирана, который терроризирует мир, стремится к нашему уничтожению и стремится разрушить Соединенные Штаты и западную цивилизацию, как мы ее знаем. Мы достигли огромных результатов. Но это еще не конец, и в любой момент могут произойти новые события», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Новые события действительно происходят. Например, вот эта фотография, на которой израильский солдат бьет кувалдой по статуе Иисуса. Сцена, где еврей уничтожает сына Божьего, казалась настолько абсурдной, что в Тель-Авиве тут же заговорили о необходимости проверить подлинность фотографии. Но когда все доказательства были получены, Нетаньяху заявил, что он сожалеет о случившемся.

В международной дипломатии такие сожаления, возможно, и нужны. Только вот сами кадры очень напоминают события примерно десятилетней давности, когда на территории Сирии хозяйничали боевики запрещенного Исламского государства. Они подрывали старинные храмы и точно такими же кувалдами разносили экспонаты исторических музеев.

