«Дайте детям ошибаться»: актриса Аля Майер о воспитании

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка уверена, что каждый ребенок должен пройти свой путь.

Актриса Аля Майер уверена, что попытки родителей реализовать собственные мечты через детей — это большая ошибка. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на премьере драмы «Чужой звонок» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

По мнению артистки, навязанные цели и комплексы старших лишь мешают подрастающему поколению найти себя.

«Когда родители пытаются диктовать свои, возможно, комплексы или амбиции детям — это всегда плохо заканчивается. Нужно давать каждому человеку возможность совершить свои ошибки и пройти свой путь», — подчеркнула Аля Майер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что часто мамы, которые не реализовали свои детские мечты стать моделями, отправляют дочерей на конкурсы красоты. Однако эта индустрия может негативно влиять на психику детей, смещая их фокус с развития талантов на внешность и «упаковку». Кроме того, подобные мероприятия делают девочек уязвимыми к эмоциональным травмам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.