Продажа детского питания HiPP в России приостановлена в ряде торговых сетей

Ранее в Австрии в детском питании этой марки обнаружили крысиный яд.

В супермаркетах «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» приостановлена продажа детского питания бренда HiPP в связи с сообщениями о наличии крысиного яда в некоторых партиях продукции за рубежом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании X5.

Ранее агентство Reuters сообщило, что полиция Австрии выявила следы крысиного яда в одной из упаковок детского пюре, произведенного под маркой HiPP. Продукция была изъята из продажи в стране, также аналогичные товары были проверены в Чехии и Словакии.

Сразу после появления этих сведений компания X5 приняла решение приостановить продажу детского питания HiPP в своих супермаркетах на территории России. В то же время, пояснили в пресс-службе X5, вся продукция, находящаяся в продаже, произведена преимущественно на территории Российской Федерации и имеет все необходимые сертификаты и документы, подтверждающие ее безопасность.

«Реализацию приостанавливаем до подтверждения безопасности дополнительным лабораторным контролем», — сказано в сообщении компании.

