Споры выживают даже в стерильных условиях: как земная плесень может заразить Марс

Ученые обнаружили опасный грибок, способный перенести суровое космическое путешествие.

Грибок вида Aspergillus calidoustus способен выжить в условиях длительного перелета и экстремальной среды на Марсе. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователи провели серию экспериментов, имитирующих разрушительное воздействие космического пространства, включая жесткое ультрафиолетовое излучение, ионизирующую радиацию, сверхнизкое атмосферное давление и критический холод.

Оказалось, что даже такие суровые факторы не могут полностью уничтожить патоген, который в земных условиях вызывает появление серой и коричневой плесени. Ученые предупредили, что этот «нежелательный попутчик» может легко попасть на другие планеты и превратиться в инвазивный вид.

Специалисты Лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собрали образцы непосредственно в «чистых комнатах», где собираются марсоходы.

Несмотря на статус самых стерильных мест на Земле, там были обнаружены споры 27 штаммов грибов, участвовавших в программе «Марс-2020».

В ходе тестов выяснилось, что только сочетание экстремального холода и предельно высокой радиации смогло победить организмы.

«Это не делает загрязнение Марса неизбежным, но помогает нам лучше оценить риски выживания микробов», — отметил руководитель исследования Кастхури Венкатесваран.

По его словам, микроорганизмы демонстрируют поразительную приспособляемость к внешним стрессам.

Основная опасность транспортировки земной жизни заключается в том, что ее могут ошибочно принять за инопланетные формы, что перечеркнет десятилетия поисков.

Кроме того, существует угроза колонизации микробами систем жизнеобеспечения астронавтов, что может привести к поломкам техники в критических ситуациях.

Aspergillus calidoustus известен своей лекарственной устойчивостью и способностью вызывать смертельные инфекции у людей с ослабленным иммунитетом.

