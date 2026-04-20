Татьяну Тарасову выписали из больницы

Племянник Татьяны Тарасовой сообщил о ее выписке из больницы

Врачи признали состояние заслуженного тренера СССР удовлетворительным.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова покинула медицинское учреждение, куда была экстренно доставлена 15 апреля. Об этом сообщил ее племянник Алексей Тарасов в беседе с РИА Новости.

«Выписали, Татьяна Анатольевна едет домой», — сказал он.

Татьяну Тарасову госпитализировали в реанимацию пять дней назад, 15 апреля. Отмечалось, что она идет на поправку, однако причины произошедшего тогда не уточнялись.

Известно, что в последние несколько лет Татьяна Тарасова сталкивалась с проблемами по части своего здоровья — ее беспокоил позвоночник. Заслуженный тренер СССР даже испытывала трудности при передвижении. Тарасова была вынуждена пользоваться инвалидным креслом. Кроме того, она страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее племянник Тарасовой рассказывал о ее состоянии после реанимации. Через него тренер передала привет всем, кто беспокоится о ее состоянии. Об этом сообщал 5-tv.ru.

