Путь к службе: как готовят к работе собак-поводырей

Четвероногие друзья проходят несколько этапов обучения.

Международный день собак-поводырей ежегодно отмечают в последнюю среду апреля, в этом году он выпал на 29-е число. В честь праздника на ВДНХ организовали специальную экскурсию, сообщает портал mos.ru.

Профессиональный праздник четвероногих помощников незрячих или слабовидящих людей был учрежден Международной федерацией собак-поводырей.

На экскурсии можно будет узнать историю собак-поводырей, какие породы подходят для этой важной работы, сколько времени занимает обучение.

Экскурсия начнется в 13:00 возле Музея ВДНХ. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации.

Кое-что можно узнать уже сейчас. Известно, что такие животные проходят серьезный отбор и получают профессиональную подготовку. Обучение собак-поводырей в среднем занимает от 12 до 24 месяцев. В него входит базовая дрессировка, специализированный этап, где животных знакомят с городскими преградами, и сама подготовка к работе с незрячим человеком.

Наиболее подходящие породы собак-поводырей — лабрадор, золотистый ретривер и немецкая овчарка. После всех этапов подготовки четвероногие друзья помогают слепым или слабовидящим людям безопасно и быстро передвигаться.

Каждый незрячий или слабовидящий гражданин Российской Федерации имеет право бесплатно получить собаку-поводыря. Для этого необходимо получить медицинское заключение об инвалидности по зрению, пройти курс подготовки по использованию собаки-поводыря, а также подтвердить способность обеспечить питомца необходимыми условиями жизни.

