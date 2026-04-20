Природный контроль: какие фрукты поддерживают стабильный уровень сахара в крови

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Секрет пользы — сочетание клетчатки и витаминов.

Яблоки и апельсины являются наиболее доступными и эффективными продуктами для поддержания стабильного уровня сахара в организме человека. Об этом сообщило издание Eating Well со ссылкой на рекомендации диетолога и доктора медицинских наук Мэгги Белл.

Специалист пояснила, что секрет пользы этих привычных плодов заключается в высоком содержании растительных волокон. Клетчатка играет ключевую роль в процессе пищеварения, так как она способна значительно замедлять скорость всасывания глюкозы в кровоток, предотвращая резкие скачки показателей.

Кроме того, доктор Белл акцентировала внимание на том, что яблоки и апельсины насыщены важными микроэлементами, витаминными комплексами и биологически активными веществами.

Весь этот набор в совокупности оказывает мощное положительное воздействие на метаболические процессы и общее состояние здоровья человека, помогая организму эффективнее управлять уровнем сахара.

При выборе между этими двумя вариантами не стоит отдавать предпочтение какому-то одному, так как они обладают схожей ценностью для здоровья.

«Гораздо важнее то, как вы их едите, а не какой из них вы выбираете. Сочетание цельных фруктов с белками и полезными жирами, такими как йогурт и арахисовое масло, в сбалансированном блюде или перекусе наилучшим образом поддержит стабильный уровень сахара в крови и предотвратит его резкие скачки», — подчеркнула врач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.