Девушка приняла симптомы смертельной болезни за усталость и лень

Она пыталась искоренить проблему тренировками, но потеряла возможность двигаться.

В Великобритании молодая студентка колледжа Эрин Тейлор приняла первые признаки тяжелого недуга за обычную нехватку физической активности и усталость от учебы. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Подергивания в конечностях и мышечная слабость оказались симптомами бокового амиотрофического склероза. Это неизлечимое заболевание, которое постепенно уничтожает моторные нейроны, лишая человека способности контролировать любые движения своего тела.

Первые странные ощущения появились у девушки еще в 2022 году, когда ей было 22 года. Эрин Тейлор испытывала дрожь в руках и ногах, но списала это на стресс перед экзаменами. Пытаясь исправить ситуацию, она даже увеличила нагрузку.

«Я подумала, что это из-за недостатка физической активности, поэтому записалась на кроссфит, чтобы вернуться в форму. При этом я не могла понять, почему не становлюсь сильнее благодаря спорту», — рассказала Эрин.

Со временем ее состояние только ухудшалось: голос изменился, а тело стало казаться «деревянным» и непослушным.

Диагноз БАС был поставлен девушке лишь спустя год после первых жалоб. Несмотря на страшное известие, Эрин нашла в себе силы завершить обучение в колледже.

К 2026 году болезнь практически полностью парализовала девушку, приковав ее к инвалидному креслу. На текущий момент Тейлор лишена возможности самостоятельно принимать пищу, мыться и разговаривать с близкими.

По самым оптимистичным прогнозам медицинских специалистов, ей осталось жить не более двух лет. Боковой амиотрофический склероз остается одной из самых загадочных и суровых патологий современной медицины.

