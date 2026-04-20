«Буду удивлять»: певица Анастасия Годунова раскрыла планы на свое 20-летие

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/044; 5-tv.ru

Артистка сегодня отмечает день рождения и уже подготовила для своей аудитории сюрпризы.

Певица, актриса и телеведущая Анастасия Годунова 20 апреля отмечает юбилей — ей исполняется 20 лет. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения премии «Аванс» артистка призналась, что входит в новое десятилетие с грандиозными планами.

«Я готовлю много музыкальных сюрпризов для своей аудитории. У меня выходит сольная песня, над которой мы очень долго работали, а также пара фитов, пара дуэтов. Вы этих артистов знаете и любите», — поделилась Годунова.

Певица уверена, что ее будущие треки станут настоящими хитами и покорят музыкальные чарты.

«Уже очень-очень жду, чтобы их выпустить. Буду удивлять в свои 20 лет», — отметила Анастасия.

Анастасия Годунова уверенно идет по стопам своего отчима — знаменитого певца Евгения Осина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий. — Прим. ред.) Антоний тоже продолжает дело знаменитого отца. Уже в июне у него выйдет первый сольный альбом — до этого на стриминговых площадках появилось шесть синглов Антония.

