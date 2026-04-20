«Руки копаются в моем животе»: пациентка проснулась во время операции под наркозом

Dаilу Маil: пациентка проснулась во время операции под наркозом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она ощущала манипуляции хирургов, но не могла подать сигнал из-за паралича.

В Великобритании бывшая учительница Барбара Тит столкнулась с редким и пугающим медицинским феноменом, придя в сознание во время экстренной хирургической операции на кишечнике. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в 2024 году, когда 69-летнюю женщину госпитализировали из-за перфорации органа. Очнувшись на операционном столе, пациентка начала слышать голоса врачей и чувствовать, как хирурги работают внутри ее брюшной полости.

Из-за действия миорелаксантов Барбара была полностью парализована: она не могла открыть глаза или закричать, испытывая ужас, который сравнила с погребением заживо.

Чтобы привлечь внимание персонала, ей удалось невероятным усилием воли пошевелить мизинцем, после чего медики заметили реакцию и увеличили дозу препаратов.

Случай Барбары Тит относится к состоянию, называемому «интраоперационным пробуждением». Согласно исследованиям, этот риск пугает более 70% пациентов.

Профессор анестезиологии Джонатан Хардман пояснил, что подобные сбои часто вызваны клиническими ошибками при расчете дозировки анестезии или неисправностью инфузионных систем.

«Я могла чувствовать, как руки копаются в моем животе. Боли не было, только ощущение того, что внутри меня что-то тянут. Я слышала приглушенный смех персонала», — поделилась Барбара своими воспоминаниями.

Специалисты подчеркнули, что потребность в анестетиках индивидуальна и зависит от веса, возраста и общего состояния здоровья человека. На чувствительность мозга также влияют такие факторы, как перенесенные травмы или хронические болезни, что требует от анестезиолога ювелирной точности.

Несмотря на тяжелую психологическую травму, британка решила не подавать в суд, пожалев молодого анестезиолога, который пришел к ней после операции.

«Мне так жаль, это была полностью моя вина», — сказал врач Барбаре.

При этом Барбара столкнулась с непониманием со стороны лечащего консультанта, который предположил, что женщина выдумала произошедшее.

Это привело к развитию у нее посттравматического стрессового расстройства. Статистика показывает, что подобные случаи происходят примерно один раз на 19 тысяч операций с общим наркозом.

Чаще всего это случается при кесаревом сечении или экстренных вмешательствах, когда глубокая седация может угрожать жизни пациента. Сейчас ученые ищут новые способы мониторинга сигналов мозга, чтобы исключить риск пробуждений в будущем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.