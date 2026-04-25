Секреты эмоциональной безопасности: как укрепить здоровье через отношения

The Guardian: здоровье можно укрепить через отношения с людьми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Новое исследование доказывает прямую связь между типом привязанности и продолжительностью жизни.

Предрасположенность к определенному типу привязанности напрямую влияет на физическое здоровье и долголетие человека. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на слова психиатра и доцента Колумбийского университета Амира Левина.

Эксперт рассказал, что формирование «безопасной среды» и развитие надежных связей с окружающими способны снизить уровень смертности на 50%.

Врач объяснил, как нейропластичность мозга позволяет любому человеку, вне зависимости от его прошлого опыта или детских травм, перейти в «безопасный режим» функционирования.

По мнению эксперта, позитивные социальные контакты действуют эффективнее любых биологических добавок и современных пептидов, обеспечивая естественную защиту организма от воспалительных процессов.

Специалист выделил несколько ключевых стилей привязанности: тревожный, избегающий и надежный. Тревожные люди часто проявляют чрезмерную бдительность, в то время как избегающий тип стремится к чрезмерной независимости и подавлению эмоций.

Левин подчеркнул, что такие особенности могут быть и «суперсилой»: тревожные личности первыми замечают опасность, а избегающие — эффективно работают в условиях жесткого стресса. Однако именно надежный стиль является наиболее выгодным для здоровья.

«Создайте то, что я называю „безопасной деревней“, и содействуйте установлению прочных связей. Метаанализ с участием 300 000 человек показал, что это фактически сокращает смертность вдвое. Никакое количество добавок даже близко не подходит к этому результату», — заявил Левин.

Психиатр отметил, что безопасный тип привязанности помогает людям легче переносить болезни, меньше страдать от влияния рекламы и сохранять когнитивные функции в глубокой старости.

Для достижения эмоциональной устойчивости автор предложил использовать концепцию CARRP — надежность, доступность, отзывчивость, последовательность и предсказуемость в отношениях.

Важную роль играют даже незначительные взаимодействия, например, обсуждение погоды с соседом. Подобные краткие контакты укрепляют нейронные сети и помогают перезаписывать старые негативные пути в мозге.

Примечательно, что даже домашние питомцы могут иметь свои стили привязанности, влияющие на состояние хозяина. Левин подчеркнул, что чувство социальной изоляции активирует те же зоны мозга, что и физическая боль, поэтому инвестиции в качественные отношения являются жизненно важной необходимостью.

Перенастройка мозга возможна в любом возрасте. Это позволяет человеку выйти из разрушительных сценариев и направить сэкономленную энергию на творчество и развитие.

