«Стресс для кишечника»: к чему может привести переизбыток клетчатки в организме

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Особенно важно следить за ее потреблением тем, у кого есть хронические проблемы со здоровьем.

Переизбыток клетчатки может стать причиной вздутия и болей в животе. Об этом рассказал информационному агентству URA.RU фармацевт Сергей Солодников.

«Термин „клетчатка“ относится ко всем частям растительной пищи, которые не могут перевариваться или усваиваться организмом. Она содержится в овощах, фруктах, цельных зернах и бобовых. Ее присутствие в обязательном порядке необходимо в рационе каждого человека, потому что она регулирует работу кишечника и помогает выводить лишний холестерин и токсины, а также создает чувство сытости», — пояснил эксперт.

Однако резкое повышение дозы этого вещества в организме может стать не помощью, а стрессом для кишечника. И в итоге привести к вздутию, метеоризму, спазмам и болям в животе. Если какой-то из этих признаков проявляется, то необходимо обратиться к врачу.

Кроме того, клетчатка может выполнять функции сорбента, поэтому продукты, ее содержащие, нужно употреблять в разное время с антидепрессантами, гормональными средствами и лекарствами для лечения щитовидной железы. Перерыв между приемом одного и другого должен быть хотя бы пару часов, отметил специалист.

Также клетчатка снижает всасывание таких веществ, как железо, цинк, кальций и некоторых витаминов.

Также, по словам Солодникова, переизбыток клетчатки может стать причиной обезвоживания. Потому что она способна впитывать объем жидкости в 20-50 раз больше собственного веса. Поэтому, если у человека недостаток клетчатки, то «пищевой комок может стать слишком твердым». А вот если съесть это вещества слишком много, а жидкости в теле недостаточно, то наступает обезвоживание.

Особенно осторожными с клетчаткой нужно быть людям с хроническими недугами: с синдромом раздраженного кишечника, болезнью Крона, с диабетом первого типа, язвенным колитом, дивертикулезом, гастритом, язвенной болезнью, а также после операций на желудке и кишечнике.

Фармацевт добавил, что клетчатка может попасть в организм двумя способами: вместе с пищей и в виде биологически активных добавок. Он подчеркнул, что если употреблять в умеренных дозах продукты, содержащие это вещество, то последствия минимальны. А вот перед употреблением добавок необходимо проконсультироваться с медиками. Кроме того, такие препараты необходимо принимать циклами, с перерывами и под наблюдением врачей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.