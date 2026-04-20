Путин оценил показатели урожайности в Пензенской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об обстановке президенту доложил глава региона.

Президент России Владимир Путин назвал показатели урожайности в Пензенской области хорошими. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором региона Олегом Мельниченко.

«Имеем неплохую урожайность, мы даже в сложный 2024 год не опустились ниже 29,8 центнера. Это хороший показатель, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее», — сказал глава Пензенской области.

Секрет такой урожайности, по словам губернатора, заключается в увеличении количества удобрений.

Олег Мельниченко также отметил, что за прошлый год удалось превысить среднюю урожайность по сахарной свекле, а по зерновым культурам пензенские аграрии достигли цифры 39,5 центнера с гектара.

«Хорошая», — отреагировал на динамику урожайности Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что к 2030 году страна должна достичь урожая зерна в 170 миллионов тонн. Для этого необходимо внедрение технологий и развитие селекции, генетики и биотехнологий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX