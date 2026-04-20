«Киевские нелюди»: ранен замглавы округа в Херсонской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

ВСУ нанесло удар беспилотниками по жилому сектору населенного пункта.

В результате удара ВСУ был ранен заместитель главы Великолепетихского округа Херсонской области Дмитрий Толчеев. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром киевские нелюди атаковали Великую Лепетиху — ранен заместитель главы округа Дмитрий Толчеев. <…> С тяжелыми ранениями Дмитрия Сергеевича экстренно доставили в Геническую ЦРБ (Центральную районную больницу. — Прим. ред.), где ему оказывается вся необходимая помощь», — уточнил губернатор.

Сальдо также добавил, что атака ВСУ пришлась по жилому сектору населенного пункта. Для этого противник использовал минимум три беспилотника.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что боевики киевского режима атаковали автобусный парк в Донецке. В результате начался пожар. Семь автобусов были уничтожены и еще два транспортных средства повреждены.

