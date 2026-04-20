«Я возвращаюсь на сцену»: Ольга Бузова получила роль в театральной постановке

Артистка раскрыла тайну, которую держала почти год.

Певица Ольга Бузова получила роль в театральной постановке и выйдет на сцену МГАТ «Русская песня» под руководством народной артистки РФ Надежды Бабкиной. Телеведущая исполнит образ Людочки в спектакле «Покровские ворота», созданном по пьесе Леонида Зорина.

О такой новости артистка сообщила в социальных сетях, подчеркнув, что возвращается на театральную сцену после длительного перерыва.

«Я возвращаюсь на театральную сцену! Настало время открыть вам тайну, которую мы хранили с Надеждой Георгиевной около года. Я буду играть с лучшей партнершей на сцене Театра „Русская песня“. Спасибо за доверие и веру. В спектакле „Покровские ворота“ я предстану в образе Людочки. До встречи, любимый зритель. В предвкушении и в подготовке», — поделилась Бузова.

В театре отметили, что спектакль давно полюбился публике. Он переносит зрителей в атмосферу московской коммунальной квартиры 1950-х годов. Постановка сочетает в себе элементы эстрады, музыкальные номера и ярко прописанные характеры героев. По словам представителей театра, участие Бузовой позволит по-новому взглянуть на знакомую историю.

Сама Надежда Бабкина появится на сцене в роли Маргариты Павловны. Это не первое сотрудничество артисток — весной 2025 года они вместе выпустили композицию «Made in Russia».

Подготовка к премьере уже идет: состоялись первые репетиции, в ходе которых актрисы разбирали сцены и работали над образами персонажей. Первый показ спектакля с участием Бузовой запланирован на 25 апреля.

