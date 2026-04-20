Унижение Сидни Суини: поклонники «Эйфории» требуют закрыть проект

Фото: Кадр из сериала «Эйфория», реж.: Дженнифер Моррисон, 2019-... г.

Актриса появилась в сериале в образах младенца и собаки.

Зрители призывают прекратить производство популярного сериала «Эйфория» после выхода серий третьего сезона. Зрители возмущены чрезмерно откровенными сценами с участием актрисы Сидни Суини в новых эпизодах. Об этом сообщает Daily Mail.

Поклонники проекта в социальных сетях выражают крайнее недовольство сюжетными линиями, которые они считают унизительными для женщин. Особое внимание привлекли эпизоды с персонажем Сидни Суини — Кэсси Ховард.

В новых сериях актриса появляется в крайне провокационных образах, включая костюмы младенца и собаки, а также полностью обнаженной в рамках сюжета о карьере ее героини на платформе OnlyFans. Многие фанаты обвинили создателя шоу Сэма Левинсона в эксплуатации Суини и потере содержательности повествования в угоду «шок-контенту».

Критика обрушилась на сериал не только со стороны обычных пользователей соцсети X, но и от медийных личностей.

Бывшая ведущая Fox News Мегин Келли назвала трейлер сезона «сексуализацией детей». Она подчеркнула, что кадры с Сидни в костюме младенца переходят все границы морали.

Сама Сидни Суини ранее упоминала, что просила Левинсона добавить ее героине больше «безумия». Однако зрители уверены, что режиссер зашел слишком далеко.

В рецензиях ведущих изданий, таких как New York Post и BBC, новые эпизоды описывают как «сумасшедшую катастрофу», лишенную былой глубины. На портале Rotten Tomatoes рейтинг критиков упал до 46%, что свидетельствует о серьезном кризисе доверия к когда-то культовой драме.

Помимо претензий к эротическому контенту, аудитория выразила отвращение к натуралистичным сценам употребления наркотиков и антисанитарии. В частности, зрителей шокировали эпизоды с участием персонажей Зендеи и Хлои Черри, связанные с запрещенными веществами.

Критики отмечают, что после пятилетнего временного скачка в сюжете герои превратились в карикатуры, а важные человеческие драмы сменились нелепыми криминальными разборками.

Несмотря на высокие ожидания, возвращение «Эйфории» на экраны в апреле 2026 года стало одним из самых спорных событий в индустрии. Скандалы поставили под вопрос будущее всего проекта.

