Лавров: ОДКБ продолжит соблюдать нормы международного права в отличие от Запада

Организация намерена противостоять попыткам распространять беззаконие.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет твердо придерживаться норм международного права. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

«Мы не будем отходить от универсальных норм международного права, будем наоборот противодействовать попыткам их подорвать и противодействовать попыткам насадить беззаконие в мировых делах», — сказал министр.

По словам дипломата, организация всегда будет отдавать приоритет политическим и дипломатическим методам, в то время как Запад использует силу и диктат.

«Запад ни в одной дипломатической, военной, кризисной ситуации не уважал (суверенное равенство государств. — Прим. ред.), мы будем на этой основе совместно, активно участвовать в процессе выработки контура будущей архитектуры равной и неделимой безопасности в пространстве Евразии», — подчеркнул Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия планирует активно укреплять ОДКБ и развивать ее институциональные возможности. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность преемственности в работе стран-участниц.

