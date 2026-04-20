Экс-директора «Федеральной грузовой компании» признали виновным в мошенничестве
Бывшего директора фирмы «Федеральная грузовая компания» Алексея Тайчера признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Никулинским районным судом города Москвы вынесен обвинительный приговор гражданину России и Израиля, бывшему генеральному директору АО (акционерное общество. — Прим. ред.) „Федеральная грузовая компания“ Тайчеру Алексею Роменовичу, 1979 года рождения, за мошенничество в особо крупном размере», — проинформировало ведомство.
Под руководством Тайчера происходили многомиллионные хищения финансов из бюджетных средств. Компанией заключались фиктивные договора и выдавались невозвратные займы. Всего при помощи подобных махинаций похищены более одного миллиарда рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Деятельность Тайчера была пресечена сотрудниками ФСБ.
Имущество и активы, которые были им добыты преступным путем, изъяты в доход государства.
Сам злоумышленник был приговорен к лишению свободы. По решению Октябрьского районного суда Екатеринбурга с фигуранта и его связей взыскали 30 миллиардов рублей и все акции АО «Вектор Рейл», которые принадлежали Тайчеру. Это 242 миллиарда рублей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд назначил 19 лет колонии бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову по делу о коррупции. Также он был лишен звания генерала армии в отставке и государственных наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
