«Эскалационная лестница»: что будет с переговорами после атаки США на иранское судно

В Тегеране расценили нападение как нарушение действующего перемирия.

Мирные переговоры между Ираном и США оказались под угрозой срыва. Все из-за провокационного происшествия в Ормузском проливе. Американские силы впервые после того, как Трамп объявил о своей блокаде, атаковали и захватили торговое судно, которое следовало под иранским флагом.

В Тегеране расценили нападение как нарушение действующего перемирия. Там заявили, что не планируют участвовать в новом раунде переговоров в Пакистане, куда уже летит делегация от Вашингтона. О резко накалившейся обстановке на Ближнем востоке расскажет корреспондент «Известий» Мария Коровина.

От событий вокруг Ормузского пролива рябит в глазах даже у опытных политологов, которые повидали разные международные конфликты. Но тут ситуация действительно уникальная. Удивила американская сторона первым случаем захвата иранского судна с момента вступления в силу морской блокады.

Американский эсминец берет на абордаж грузовое судно под флагом Исламской Республики. Обстреливает его и выводит из строя двигатель. Дальше — высадка морпехов.

«Иранское грузовое судно под названием „Туска“, длиной почти 900 футов и весом почти как авианосец, попыталось пройти через нашу военно-морскую блокаду, и для них это закончилось плохо. Наш военный корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении», — заявил президент США Дональд Трамп.

К самому атакованному судну, о котором подробно пишет Трамп, стоит присмотреться внимательнее. Не нефтяной танкер, а сухогруз. Принадлежит иранской компании, которую США обвиняют в закупке материалов для баллистической ракетной программы, и из-за этого судно находится под санкциями. Откуда же оно следовало? Это порт Гаоланьган — на юго-восточном побережье Китая.

Как пишет The Washington Post, тут занимаются погрузкой химикатов, включая перхлорат натрия, ключевой прекурсор твердого ракетного топлива. При этом достоверных данных о том, какие именно материалы находились на борту, пока нет. КСИР уже пообещал вооруженный ответ и обвинил американцев в пиратстве.

«В последние часы вы сами видели, что было совершено нападение на иранское судно. Все это прямо воспринимается как явное нарушение режима прекращения огня. В такой ситуации поведение и слова действительно никак не согласуются друг с другом и лишь усиливают обоснованное недоверие иранской стороны к искренности Америки во всем этом процессе», — подчеркнул пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

С начала блокады американские силы развернули 25 судов. А теперь еще и прямое нападение — в духе пиратов Аравийского моря, а ведь уже завтра должен начаться новый раунд мирных переговоров в Исламабаде. На которые иранская сторона добро до сих пор не дала. Что не удивительно, учитывая недавние заявления Трампа, — или вы соглашаетесь на наши условия, или мы бомбим все, что под руку попадется.

«Это будет эскалационная лестница. И это полностью приемлемо согласно правилам ведения сухопутной войны. Как заявил президент, он готов как к эскалации, так и к деэскалации. Он готов фактически подняться на борт и развернуть иранские суда даже на востоке, в Тихом океане», — уточнил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

Переговоры переговорами, но Пентагон медленно, но верно наращивает военную группировку в регионе. Ударная группа во главе с атомным авианосцем «Джордж Буш» продолжает переход через северную часть Аравийского моря. Вдобавок воздушный мост для переброски техники и даже учения по захвату острова — правда, пока на территории Бахрейна. До иранского острова Харк тут чуть больше 250 километров.

