Удобно не только уборщице: как ключи в почтовом ящике помогли вору в Москве

Оставленные в почтовом ящике ключи помогли вору в Москве обокрасть квартиру

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Преступник вынес имущество на 570 тысяч рублей.

В Москве мужчина обокрал квартиру, воспользовавшись ключами, которые хозяйка оставила для уборщицы в почтовом ящике. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по столице на своем канале в мессенджере MAX.

При помощи оставленных для клининга ключей злоумышленник проник в квартиру. Оттуда он вынес ноутбук, телефоны, камеру и объективы. Всего преступник забрал технику на 570 тысяч рублей.

Сообщается, что дверь чужого жилья после кражи злоумышленник запер, но ключ на место не вернул.

Сотрудниками правоохранительных органов была установлена личность подозреваемого. Им оказался 37-летний москвич. Мужчина уже был ранее судим.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Подмосковье обокрали дом дочери космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева — Елены Терешковой. Преступник забрал водонагреватель, газовый баллон и стабилизатор. Он нанес ущерб на 70 тысяч рублей.

