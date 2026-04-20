Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, а также транспортной и аэродромной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России. Для поражения целей применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.

По данным Минобороны, в результате удара были поражены объекты, задействованные в обеспечении деятельности украинских вооруженных формирований.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

