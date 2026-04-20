Горбатый кит выбрался с мели на балтийском побережье Германии

Фото: www.globallookpress.com/Jens Büttner

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Животное проявило активность после подъема уровня воды в бухте.

Горбатый кит Тимми, застрявший на мелководье Балтики у берегов Германии, сначал плыть самостоятельно. Об этом сообщило информационное агентство DPA.

Животное лежало на мелководье практически неподвижно с 31 марта, и лишь 20 апреля ему удалось сойти с мели и начать передвигаться.

По данным СМИ, он несколько раз менял направление движения вдоль прибрежной зоны. Волонтерами были подготовлены лодки, чтобы сопровождать кита и направлять его в воды Северного моря. Этот план был разработан на случай, если Тимми не сможет самостоятельно выйти в открытое воды.

Операция по спасению животного разрабатывалась с 16 апреля. По наблюдениям волонтеров, кит «отлично реагировал» на человека и проявил «много жизненной энергии». Однако тогда же стало понятно: есть вероятность, что этот обитатель морей сможет самостоятельно выбраться из ловушки. Вечером того же дня в бухте, где застряло животное, начал подниматься уровень воды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кита Тимми уже спасали с мелководья в марте. Операция по его спасению длилась четверо суток. Для этого пришлось даже задействовать тяжелую строительную технику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.