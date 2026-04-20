Благородный жест обернулся обманом: блогер построил дом сироте-мошеннице

По рассказам девушки, она одна воспитывала четырех сестер.

Китайский инфлюенсер Чэнь Цзяцзюнь, известный под псевдонимом Super Btai, профинансировал строительство дома стоимостью 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей) для 18-летней девушки по имени Аджи. Она заявила, что в одиночку растит младших сестер в тяжелых условиях. Однако все оказалось обманом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина, чья аудитория в социальных сетях превышает 25 миллионов подписчиков, решил помочь семье после посещения отдаленной деревни в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

Девушка рассказала трогательную историю о том, что она вынуждена ютиться в протекающей хижине без элементарных удобств и туалета. Она старалась обеспечить двух сестер и племянницу из-за семейных драм и долгов родственников.

Аджи рассказала, что ее брат умер, а мать бросила семью. Девушка добавила, что была единственным кормильцем в семье и зарабатывала на жизнь, выращивая картофель и кукурузу.

Во время первого визита Чэнь Цзяцзюня обстановка действительно выглядела удручающей. Четверо детей теснились в одной маленькой кровати, а их ежедневный рацион состоял из котелка супа с маринованной капустой.

Потрясенный увиденным, блогер распорядился построить для них новое современное жилье.

Однако оказалось, что некоторые детали биографии Аджи и рассказы об отсутствии помощи других родственников были искажены ради привлечения внимания филантропа.

Во время ремонта Чэнь заметил, что двое рабочих похожи на Аджи. Он узнал их имена и выяснил, что они ее родственники.

Один из них признался, что он младший брат Аджи. Юноша рассказал, что она с сестрами на самом деле живет в другом доме, где у нее есть своя комната.

Вторым оказался старший брат, которого, по словам Аджи, считали погибшим. На самом деле он был одним из главных кормильцев семьи.

Ранее Чэнь Цзяцзюнь заработал репутацию защитника уязвимых слоев населения и борца с мошенничеством. Это сделало эту ситуацию особенно резонансной для его поклонников.

Несмотря на обнаруженные нестыковки в истории Аджи, блогер решил достроить дом для ее семьи.

Инцидент вызвал бурную дискуссию в китайских социальных сетях о границах между искренней нуждой и манипуляцией чувствами благотворителей, которые готовы отдавать крупные суммы ради спасения незнакомых людей в отдаленных регионах страны.

