Белоснежная улыбка: стоматологи дали совет любителям кофе
Чистка зубов перед употреблением кофе позволит избежать пятен на эмали
Чистка зубов в правильное время поможет защитить эмаль от темного налета и воздействия кислот.
Гигиенические процедуры следует проводить до употребления кофе, чтобы минимизировать риск появления пятен на эмали. Об этом стоматолог Энн Нгуен-Чанг рассказала в интервью изданию Yahoo! Health.
Предварительное удаление налета делает поверхность зубов более гладкой и чистой, что препятствует глубокому проникновению красящих пигментов напитка.
Врач подчеркнула, что попытка почистить зубы сразу после завершения кофепития может оказаться не только бесполезной, но и вредной.
Это связано с тем, что содержащиеся в кофе кислоты на некоторое время размягчают зубную эмаль, делая ее крайне чувствительной к механическому воздействию щетки.
«Чистка зубов перед употреблением кофе удалит налет и сделает поверхность зубов чище. Это поможет уменьшить образование на них пятен», — рассказала врач.
Стоматолог Диллон Дэвис поддержал эту позицию и дал рекомендацию приступать к гигиене полости рта сразу после пробуждения. По его словам, это необходимо для устранения бактерий, которые активно размножаются во рту в течение ночи.
Однако специалист уточнил, что между чисткой и первой чашкой бодрящего напитка желательно выдержать паузу около 30 минут. Такой временной интервал позволяет защитному слою зубов восстановиться и окрепнуть перед контактом с агрессивной средой.
