Апокалипсис будет? Ученый оценил риски столкновения Земли с астероидом Апофис

Известия: столкновения Земли с астероидом Апофис не будет

Небесное тело приблизится к планете в 2029 году.

Астероид Апофис не представляет реальной угрозы для человечества на протяжении всего нынешнего столетия, несмотря на предстоящее сближение с Землей. Об этом сообщил доктор наук Сергей Чумаков в беседе с «Известиями».

Специалист подчеркнул, что вероятность масштабной катастрофы крайне мала. По его словам, жителям Земли не стоит ожидать апокалиптических последствий в ближайшие десятилетия.

Согласно расчетам астрономов, небесное тело окажется на минимальном расстоянии от земной поверхности уже в 2029 году.

Расширяя прогноз, эксперт уточнил, что в момент максимального сближения дистанция между планетой и космическим объектом составит менее 40 тысяч километров.

Подобное событие в астрономии классифицируется как редкое явление, однако текущие данные исключают изменение орбиты, которое могло бы привести к падению объекта.

Тем не менее близость астероида в 2029 году позволит людям наблюдать его без использования специального оборудования. Он будет выглядеть как светящаяся точка, быстро перемещающаяся по ночному небу.

Небесное тело включено в группу Атонов — это класс астероидов, чьи траектории движения регулярно пересекаются с земной орбитой. Апофис совершает полный цикл вращения вокруг Солнца за 324 дня, что обуславливает его периодические возвращения к нашей планете.

Ученые уже составили график будущих «визитов» объекта. После 2029 года значимые сближения прогнозируются также в 2036, 2051 и 2066 годах.

Исследователи продолжают внимательно следить за траекторией Апофиса, чтобы своевременно зафиксировать любые гравитационные изменения, способные повлиять на его путь.

На текущий момент все математические модели подтверждают стабильность его полета мимо Земли.

