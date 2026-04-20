«Общаемся как братья»: Александр Лукашенко про Владимира Путина

Белорусский лидер одобряет желание российского президента поддерживать дружеские отношения.

Отношения президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко похожи на братские. Об этом заявил Лукашенко в интервью RT.

«С Путиным мы дружим, даже больше, чем дружим. Мы с ним общаемся, как братья», — отметил глава Белоруссии.

Лукашенко также добавил, что российский лидер выступает за дружбу двух президентов. А глава Белоруссии поддерживает такой настрой своего коллеги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин 12 апреля провел телефонный разговор с Лукашенко. Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Также они подтвердили настрой на укрепление совместных союзнических отношений.

Кроме того, президенты обменялись пасхальными поздравлениями.

Лукашенко также дал совет США по взаимодействию с Россией. Он отметил, что Вашингтону нужно найти общий язык с Москвой. При том, что это, по его словам, вполне реально, пока президентом является Владимир Путин.

