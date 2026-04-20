Снег, заморозки и потепление: какая погода ждет Москву на этой неделе

Весна в столице покажет характер и резко сменит настроение.

Жителям Москвы на этой неделе придется столкнуться с резкими погодными перепадами. После теплого начала апреля температура постепенно снижалась, и середина месяца принесет более прохладные дни. О том, чего ожидать от погоды, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, старт рабочей недели окажется холодным. В ночь на понедельник температура опустится до нуля-двух градусов выше нуля, а днем воздух прогреется лишь до плюс пяти-семи градусов.

В Подмосковье в ночные часы местами возможны слабые заморозки до минус одного градуса, а утром не исключена гололедица.

«В ночные часы в Московской области местами даже будет наблюдаться понижение температуры воздуха до минус одного градуса, а в утренние часы местами возможна гололедица. Днем воздух будет прогреваться до 7–12 градусов тепла, а во второй половине недели — и до 11–16 градусов. В ночные часы температура будет колебаться от одного до шести градусов тепла», — добавил Ильин.

Во вторник ночью столбики термометров вновь приблизятся к нулю — от минус одного до плюс одного градуса, а днем температура поднимется до семи-девяти градусов выше нуля. В среду в ночные часы ожидается от минус двух до плюс трех градусов, а днем станет немного теплее — до 7-12 градусов выше нуля.

Существенных осадков в начале недели не прогнозируется, однако вероятность небольшого мокрого снега сохраняется. По словам специалиста, если он и выпадет, то быстро растает.

«Лежать он не будет. Все будет таять, так как днем положительные температуры, а земля уже прогрета. Поэтому снежного покрова не образуется», — пообещал синоптик.

Ближе к выходным характер погоды изменится: возможны дожди, местами более интенсивные. Вместе с ними может прийти и очередное кратковременное похолодание.

«Есть вероятность, что к середине третьей декады апреля пройдут достаточно сильные дожди, а при них ожидать жаркой погоды не приходится. Периоды с дневной температурой от 11 до 17 градусов тепла будут чередоваться с кратковременными периодами похолодания до 7–12 градусов в дневные часы», — заключил Ильин.

