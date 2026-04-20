В Ставропольском крае ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта

Женщина по заданию украинских спецслужб пыталась пронести мощное взрывное устройство к ведомственному объекту.

В Пятигорске силовики предотвратили террористический акт, который планировался украинскими спецслужбами в отношении одного из объектов силовых ведомств. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

События развернулись непосредственно возле здания, принадлежащего правоохранительным органам Ставропольского края. В ходе оперативных мероприятий была задержана женщина, имеющая гражданство Германии.

В ходе обыска у иностранки обнаружили рюкзак, в котором находилось готовое к применению взрывное устройство. Силовики отмечают, что подозреваемая действовала по прямому указанию Киева, а ее целью была дестабилизация обстановки в регионе и нанесение ущерба инфраструктуре силовых структур.

Представители спецслужб подтвердили, что вовремя предпринятые меры позволили избежать трагедии и жертв среди личного состава и мирного населения.

На данный момент задержанная находится под стражей, с ней проводят следственные действия для установления всех обстоятельств подготовки преступления.

Эксперты-криминалисты изучают содержимое рюкзака и тип использованной взрывчатки.

