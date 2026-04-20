Грузовые суда начали пересекать Ормузский пролив через маршрут у острова Ларк

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Иран полностью контролирует ситуацию в заливе.

Движение грузовых судов через Ормузский пролив продолжается. Иран объявил о нескольких безопасных маршрутах, один из которых пролегает рядом с островом Ларк. Кадры обстановки в заливе показали «Известия».

Сотрудник службы безопасности подтвердил, что, несмотря на заявления США о полной блокаде пролива, движение судов там не остановилось. Тегеран предложил несколько безопасных маршрутов. Один из них находится между островами Кешм и Ларк. Именно по этому водному коридору должны проходить те, кто хочет пересечь Ормузский пролив.

Мужчина уточнил, что сейчас военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) полностью контролируют Ормузский пролив. Они патрулируют территорию на скоростных катерах. Суда, которые хотят пройти по безопасному маршруту, должны соблюдать требования Ирана и заранее согласовать свои действия. Если этого не произойдет, то военнослужащие могут открыть огонь по кораблю.

«На острове Ларк за моей спиной вы видите иностранный нефтяной танкер, который, не обращая внимания на предупреждения КСИР, пытался нарушить национальный суверенитет Ирана и пройти через Ормузский пролив, но был поражен», — добавил сотрудник службы безопасности.

Ранее Тегеран заявил об атаке на американские суда после задержания иранского корабля, который следовал из Китая. Исламская республика считает действия Вашингтона «пиратством». Прежде, 13 апреля, глава Белого дома сообщил о полной морской блокаде Оманского залива.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.