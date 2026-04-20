«Крепкий мужик»: Александр Лукашенко о Ким Чен Ыне

По словам белорусского лидера, его корейский коллега открыт для налаживания дружеских связей.

Лидер КНДР Ким Чен Ын — крепкий мужик. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT.

«Прекрасный, умный, образованный человек. Он борется за свои интересы. За интересы своей страны. <…> Он крепкий мужик, он пытается защититься. Как может, как он это понимает», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что КНДР не несет угрозу другим странам. Более того, Ким Чен Ын готов выстраивать с другими государствами дружеские отношения и не выступает против налаживания с ними контактов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что турпоток из России в КНДР может вырасти на 40% в 2026 году и достичь показателей в шесть-семь тысяч. На это влияет в том числе и возросший интерес россиян к нестандартным туристическим маршрутам. А поездка в закрытое государство воспринимается как возможность получить уникальный опыт.

В 2024 году КНДР посетили чуть больше тысячи россиян. В 2025-м — около пяти тысяч.

