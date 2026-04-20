Имеет срок годности: когда пора заменить старую газовую плиту на новую

РИА Новости: газовую плиту стоит менять раз в 10-12 лет

Процесс обновления техники не представляет сложности для граждан.

Газовые плиты в жилых домах рекомендуется заменять на новые после 10–12 лет активной эксплуатации. Об этом РИА Новости рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Представители ведомства подчеркнули, что по истечении данного периода техническое состояние приборов начинает вызывать опасения. Тогда обновление оборудования становится необходимой мерой безопасности.

Процесс замены не представляет сложности для граждан, если они заранее ознакомлены с алгоритмом действий и требованиями законодательства.

Специалисты уточнили, что замена обязательна не только по истечении нормативного срока службы, но и при выявлении серьезных поломок. Особое внимание следует уделять наличию системы «газ-контроль». Если данная защитная функция отсутствует или неисправна, плита подлежит немедленному демонтажу.

Согласно существующим правилам, любые манипуляции с газовыми приборами в многоквартирных и частных домах должны проводить квалифицированные сотрудники. Самовольное вмешательство в систему газоснабжения является административным правонарушением и создает угрозу для жизни жильцов.

Регулярный осмотр и своевременное обновление техники позволяют избежать аварийных ситуаций, связанных с утечками газа или некорректной работой конфорок.

