Из-за пожара в школе Ростова-на-Дону эвакуировали 950 человек

В школе № 53 в Ростове-на-Дону произошло возгорание в учебном кабинете. Из здания было эвакуировано 950 человек. Огонь был оперативно ликвидирован. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Как развивались события

Сообщение о пожаре поступило в 08:17. Огонь вспыхнул в одном из учебных кабинетов.

Администрация школы немедленно объявила эвакуацию. Из здания вывели 950 человек — учеников и сотрудников.

Пожарные прибыли на место в считанные минуты. К тушению привлекались семь единиц техники и 18 человек от территориальной подсистемы РСЧС, а также три единицы техники и девять человек от МЧС России.

Уже в 08:31 возгорание было локализовано и потушено. Полная ликвидация пожара зафиксирована через пять минут. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

Пострадавших нет

Благодаря слаженным действиям экстренных служб и своевременной эвакуации никто из детей и взрослых не пострадал.

Информация о причинах возгорания выясняется. Комментариев от администрации школы пока не поступало.

