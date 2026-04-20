Из-за пожара в школе Ростова-на-Дону эвакуировали 950 человек
Огонь вспыхнул в одном из учебных классов.
В школе № 53 в Ростове-на-Дону произошло возгорание в учебном кабинете. Из здания было эвакуировано 950 человек. Огонь был оперативно ликвидирован. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Как развивались события
Сообщение о пожаре поступило в 08:17. Огонь вспыхнул в одном из учебных кабинетов.
Администрация школы немедленно объявила эвакуацию. Из здания вывели 950 человек — учеников и сотрудников.
Пожарные прибыли на место в считанные минуты. К тушению привлекались семь единиц техники и 18 человек от территориальной подсистемы РСЧС, а также три единицы техники и девять человек от МЧС России.
Уже в 08:31 возгорание было локализовано и потушено. Полная ликвидация пожара зафиксирована через пять минут. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.
Пострадавших нет
Благодаря слаженным действиям экстренных служб и своевременной эвакуации никто из детей и взрослых не пострадал.
Информация о причинах возгорания выясняется. Комментариев от администрации школы пока не поступало.
