Огненная ловушка: в Финляндии полностью сгорел необитаемый остров
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Vasilis Psomas / Eurokinis
Пожарные службы не вмешивались, а просто наблюдали за процессом.
В финской части Лапландии необитаемый речной остров был полностью уничтожен в результате масштабного лесного пожара. Экстренные службы решили его не диквидировать. Об этом сообщает Italehti.
Стихийное бедствие разыгралось на реке Торнионйоки и привлекло внимание из-за необычной тактики спасателей. Представители пожарной охраны сознательно отказались от тушения пламени.
Чрезвычайное происшествие произошло в непосредственной близости от небольшого поселения Карунки. Огонь распространялся стремительно, и к утру следующего дня остров превратился в пепелище.
Как пояснили в местной службе спасения, приоритеты были расставлены в пользу контроля границ возгорания, а не защиты территории самого острова.
«Служба спасения не пыталась тушить пожар, а позволила ему догореть под наблюдением. Спасатели следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на другие острова реки Торнионйоки или на материк», — говорится в заявлении ведомства.
Несмотря на локальный характер инцидента, пожар вызвал дискомфорт для жителей окрестных районов. Из-за специфических погодных условий и интенсивности горения лесного массива в округе образовалось плотное задымление, которое сохранялось на протяжении всего процесса выжигания растительности.
Причины, по которым на необитаемом острове вспыхнуло пламя, службой спасения не уточняются.
