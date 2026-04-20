Дети белорусского лидера не имеют привилегий.

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко проходил обучение в обычной сельской школе, имея абсолютно равные возможности с другими детьми. Об этом глава государства сообщил в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.

«У меня сын учился в деревенской школе вместе со всеми», — поделился он.

Лукашенко подчеркнул, что в стране созданы условия, при которых каждый гражданин может добиться успеха благодаря собственным усилиям и таланту.

По словам президента, он лично осуществлял контроль за тем, чтобы образовательный процесс для его наследника не отличался от программы, по которой занимались остальные ученики, обеспечивая прозрачность и справедливость системы.

Рассказывая о школьных годах Николая, Александр Лукашенко отметил, что его сын сохранил теплые воспоминания о том времени и до сих пор поддерживает дружеские контакты со многими бывшими одноклассниками.

Президент акцентировал внимание на том, что отсутствие элитарности в среднем образовании не помешало юноше продемонстрировать блестящие академические результаты. В дальнейшем Николай стал студентом одного из самых престижных высших учебных заведений мира — Пекинского университета.

Такой жизненный путь стал результатом целеустремленности и прилежания самого ученика, который всегда ответственно относился к занятиям. Белорусский лидер с гордостью заметил, что, находясь в конкурентной среде со сверстниками, его сын смог проявить себя с лучшей стороны.

