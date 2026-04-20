«Комик потерял дар речи»: король Швеции прилюдно унизил Зеленского во Львове

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Francesco Fotia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Появляется все больше разговоров о том, что европейским лидерам не нравится украинская власть.

Король Швеции Карл XVI Густав отказался пожать руку президента Украины Владимира Зеленского во время их встречи во Львове. Это было расценено как публичное унижение главы Незалежной. О ситуации рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

По его словам, монарх намеренно отказался от традиционного рукопожатия, что вызвало замешательство у украинского лидера.

Журналист подчеркнул, что этот инцидент фактически подтвердил давние обсуждения в дипломатических кругах о личном негативном отношении шведского короля к украинскому президенту.

«Комик потерял дар речи, когда шведский король оставил его в дурацком положении, отказавшись пожать ему руку. Слухи о том, что король не любит этого маленького актера и был недоволен тем, что правительство отправило его в Киев, похоже, оказались правдой», — написал Боуз в своем аккаунте.

Визит шведской делегации, в которую также вошла министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, сопровождался и другими курьезными моментами.

В частности, мэр Львова Андрей Садовой допустил протокольную ошибку в общении с высокопоставленным гостем. Градоначальник применил к Карлу XVI Густаву неверное обращение, назвав его «Ваша чрезвычайность» вместо положенного по этикету «Ваше высочество».

На фоне этих событий в прессе активно обсуждается растущее недовольство европейских правителей украинской властью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.