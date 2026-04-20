«Только государственный»: в школах Латвии запретили говорить на русском языке

Даже в свободное время на территории образовательного учреждения дети не могут общаться в удобной для них форме.

В школах Латвии запретили разговаривать на русском языке. Об этом РИА Новости рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов.

«Ряд законов был принят. Например, запрет ученикам в рамках школы в свободное время, но на территории школы, между собой говорить на другом языке, кроме государственного», — отметил он.

Росликов подчеркнул, что это решение было завуалированной мерой по запрету русского языка. Многими латышскими политиками он воспринимается как «кухонный» язык. То есть на нем можно разговаривать в бытовых условиях, на условной кухне, между собой, а где-то за пределами — нет.

Более того, русский ограничивают не только в школах, но и в детских садах. Многие воспитатели хотят, по словам депутата, «отличиться». Они запрещают маленьким детям общаться между собой на русском языке, даже если он для них родной.

Также Росликов отметил, что не редкостью стали ситуации, когда людям отказывали в обслуживании в том или ином месте, если клиент говорил не на латышском языке.

