Новый этап: Анна Пересильд решила не оставаться в школе до 11 класса

Анна Пересильд решила не оставаться в школе до 11 класса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Юная актриса уверяет, что созрела для самостоятельной жизни.

Юная актриса Анна Пересильд намерена покинуть школьные стены до окончания 11 класса. Об этом она сообщила во время прямого эфира со своими подписчиками в социальной сети.

Дочь известной актрисы Юлии Пересильд призналась, что приняла окончательное решение выпуститься из учебного заведения досрочно. Девушка аргументировала свой поступок тем, что чувствует себя значительно старше сверстников и готова к началу самостоятельной профессиональной жизни.

По ее словам, она ощущает себя в привычной образовательной среде не совсем комфортно, так как внутренне уже переросла этот этап.

Анна Пересильд подчеркнула, что ее стремление уйти из школы не является формой подросткового бунта или желанием привлечь к себе излишнее внимание общественности.

Она отметила, что хочет максимально быстро погрузиться в учебу в профильном институте для дальнейшего развития своего таланта.

Актриса добавила, что обучение в вузе даст ей необходимую свободу и возможность совершенствовать свои навыки и развиваться как личность. К этому, как уточнила Пересильд, она полностью готова.

В 2025 году Анна закончила девятый класс и получила аттестат.

