«Мы же не устаем от семьи»: Дмитрий Бикбаев о руководстве Театром на Покровке

Артист последние годы реализует свой талант на театральной сцене и признается, что заряжается энергией от работы.

Певец, актер, режиссер и художественный руководитель Театра на Покровке Дмитрий Бикбаев не устает на работе, потому что сцена — его вдохновение и источник энергии, а труппа и другие сотрудники учреждения — его семья. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения специальной театральной премии «Золотая маска».

Бикбаев не сомневается, что каждое творческое действие, каждое новое слово в искусстве обогащает мир. Это знание становится достоянием целой планеты, а потому работу в театре можно даже назвать в какой-то степени целительной.

«Константин Сергеевич Станиславский (народный артист СССР, педагог и реформатор театра. — Прим. ред.) был уверен, и я в этом смысле с ним абсолютно солидарен, что если здесь и сейчас в зрительном зале мы с вами уверены, что меняем мир к лучшему, что-то происходит между нами на уровне каких-то духовных вибраций, то человек на другом конце земного шара способен измениться и это почувствовать по принципу эффекта бабочки. И я в это искренне верю», — сказал режиссер.

В его работе, считает Бикбаев, главное не переквалифицироваться — не превратиться в ремесленника, который как марионетка играет роли, не вкладывая в них душу. Сам режиссер после премьеры своего спектакля «Я люблю тебя, папа» сделал перерыв длиной в полтора года — чтобы восстановить творческие силы. В итоге следующая постановка «Москва. Сумерки», которая вышла в Театре на Поковке, получилась совсем другой — свежей, будто бы созданной другой рукой.

«Когда ты выходишь на сцену и действительно желаешь отработать не просто как исполнитель, не просто как актер или режиссер, а когда ты превращаешься в созидателя, который ставит такие высокие задачи перед собой, эта энергия по циклу возвращается к тебе… Мне повезло, я выбрал профессию, которая мне по душе. Я выбрал профессию, от которой я не устаю», — поделился Бикбаев.

По словам артиста, театр стал для него домом, а коллектив — семьей.

«А мы же не устаем от семьи!» — подчеркнул он.

Конечно, над отношениями с близкими, родными, коллегами нужно работать, важно беречь друг друга, познавать каждый день, заботиться. Но для деятелей театра это и есть жизнь, от которой дает силы, а не отнимает их.

Дмитрий Бикбаев обрел популярность как участник «Фабрики звезд» и дуэта «БиС» с Владом Соколовским. Он с детства мечтал о театральной сцене и работе режиссером — окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), играл в Театре Луны, в 30 лет стал художественным руководителем Московского независимого театра-студии «15», а в 37 — Театра на Покровке. Он также является почетным работником культуры города Москвы.

