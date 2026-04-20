Прямые перелеты из Петербурга во Владивосток возобновят летом
Фото, видео: www.globallookpress.com/dpa/Boris Roessler
Билет туда-обратно обойдется примерно в 70 тысяч рублей.
В преддверии летнего сезона возобновляются авиаперелеты между Петербургом и Владивостоком. Российские авиакомпании вновь запускают прямые рейсы. Полеты стартуют с 19 июня.
Рейсы будут летать до трех раз в неделю. Билеты туда и обратно вместе с багажом обойдутся пассажирам примерно в 70 тысяч рублей.
Напомню, сейчас добраться до Владивостока петербуржцы могут только с пересадками — например, в Москве или Красноярске. А это больше суток в пути.
