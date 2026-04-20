Метель в Забайкалье заблокировала десятки машин на трассе, людей эвакуируют

С трассы в Забайкалье в эти минуты эвакуируют водителей и пассажиров. Они оказались в плену у непогоды. Метель заблокировала десятки машин, фуры буксуют и перекрывают проезд. Некоторые из застрявших на дороге вспомнили о спецсредствах против гололедицы.

МЧС уже вывезло из снежной ловушки около ста человек. Всех доставили в пункт временного размещения, обеспечили водой и продуктами. На трассе дежурят экстренные службы и патрули ГИБДД.

Мокрый снег в ближайшие дни может накрыть и Петербург. Пока же погоду определяет антициклон. Переменная облачность, преимущественно без осадков, но холодно — по утрам едва выше нуля.

А вот москвичи уже ощутили влияние циклона. Минувшая ночь отметилась небольшими снежными зарядами. И синоптики обещают — метель вперемешку с дождями останется в столице до конца недели. Также возможны заморозки и гололедица.

