МФО начали навязывать клиентам расклады Таро и гороскопы при оформлении займов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россияне все чаще жалуются на нестандартные дополнительные услуги.

Микрофинансовые организации в России все активнее навязывают заемщикам не только привычные страховки и юридические консультации, но и эзотерические сервисы. Как рассказал «Известиям» финансовый уполномоченный Юрий Воронин, клиентам предлагают расклады Таро, гороскопы, расшифровку снов, подбор аналогов лекарств и даже обучение финансовой грамотности.

Дополнительные услуги могут оформляться при выдаче займа, его продлении и даже при погашении. При этом большинство заемщиков не доходят до финомбудсмена за защитой своих прав, поэтому официальных жалоб не так много.

По данным Центробанка, в 2025 году доля обращений на допуслуги составила почти 15% от всех жалоб на МФО, а их общее число выросло на 20% — до шести тысяч. Чаще всего речь идет о навязывании страховок, юридических консультаций и сервисов вроде «кредитного рейтинга». В Банке России отмечают, что количество жалоб на навязывание снижается благодаря контролю, но растут требования вернуть деньги за ненужные услуги. Готовится новый стандарт защиты прав клиентов МФО.

Рынок МФО переживает не лучшие времена: с марта 2026 года введена обязательная биометрическая идентификация, с апреля максимальная переплата по займам ограничена 100%. В 2025 году у 53% организаций рентабельность была околонулевой или отрицательной, треть компаний завершила год с убытком, а рынок покинули около 60 игроков. В таких условиях компании ищут новые источники дохода, особенно активно — в отношении людей с высокой долговой нагрузкой и низкой финансовой грамотностью.

Эксперты советуют внимательно читать договоры, помнить о праве отказаться от допуслуги в течение 30 дней, а при навязывании — сначала направить претензию в МФО, затем обратиться к финомбудсмену или в Банк России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.