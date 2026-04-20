Трамп: США перехватили иранское судно, пытавшегося прорвать блокаду
Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/MCSN Aleksandr Freutel
Эсминец USS Spruance остановил корабль выстрелом в машинное отделение, сейчас он под контролем американской морской пехоты.
Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что американские военные перехватили иранское грузовое судно Touska, которое пыталось прорвать военно-морскую блокаду в Оманском заливе. По словам главы Белого дома, длина корабля достигала почти 274 метров, а вес сопоставим с авианосцем.
«Американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance перехватил Touska в Оманском заливе и дал ему предупреждение остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении», — написал Трамп.
Сейчас судно находится под контролем морской пехоты США, а его груз изучается. Ранее минфин США ввел санкции в отношении Touska.
Днем ранее американские ВМС перехватили 23 иранских судна в рамках блокады Ормузского пролива. В центральном командовании вооруженных сил США отчитались, что за первые 72 часа блокады 14 кораблей изменили курс по требованию американцев.
