Ирландия планирует вернуть 16 тысяч украинцев на родину к концу года

Власти обсуждают пересмотр программы временной защиты и условий размещения беженцев.

Ирландия намерена до конца текущего года вернуть на Украину около 16 тысяч граждан, прибывших в страну после 2022 года. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Министр Ирландии по вопросам миграции Колм Брофи заявил, что действующая система требует пересмотра.

«Это то, с чем мы действительно хотим покончить. Мы хотим положить конец ситуации, и 16 000 человек, приехавших в самом начале и фактически находившихся на государственном обеспечении с момента прибытия, будут вынуждены покинуть страну. Потому что ни одно другое государство ЕС не предоставляет им такого», — высказался Брофи.

По данным издания, в кабмине обсуждается прекращение действия директивы о временной защите беженцев либо ее корректировка.

С февраля 2022 года временную защиту в Ирландии получили свыше 125 тысяч украинцев. В рамках этой программы им предоставлялись социальные выплаты и жилье, финансирование которых осуществлялось за счет государственного бюджета и средств налогоплательщиков.

