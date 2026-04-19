Умер один из основателей объединения «Митьки» художник Владимир Шинкарев

Советский и российский художник, писатель и один из основателей творческого объединения «Митьки» Владимир Шинкарев скончался на 73-м году жизни. Об этом 5-tv.ru сообщил основатель творческой группы Дмитрий Шагин.

По данным ТАСС, Шинкарев умер 19 апреля около 16:00. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Владимир Шинкарев родился 4 марта 1954 года в Ленинграде. В 1977 году он окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета. Параллельно проходил обучение в художественных мастерских при Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени А. Л. Мухиной, а также в институте имени И. Е. Репина.

С середины 1970-х годов Шинкарев активно участвовал в неофициальной художественной жизни города. С 1975 года он принимал участие в квартирных выставках, а в 1981 году вошел в состав Товарищества экспериментального изобразительного искусства.

Шинкарев стал одним из ключевых идеологов движения «Митьки», сформировавшегося в 1980-е годы. Он являлся автором так называемого «Митьковского манифеста», а также книги «Митьки», которая сыграла значительную роль в осмыслении и популяризации этого художественного явления.

