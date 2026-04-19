Хирург назвала способ избавиться от обвисшей кожи после похудения

Резкое снижение массы тела может привести к последствиям, с которыми не справляются ни тренировки, ни косметические процедуры.

После значительной потери веса (например, более чем на 20 килограммов), у людей часто появляется избыток кожи. О том, что с ним делать, рассказала пластический хирург Мария Гамалея, ее слова приводит Life.ru.

По словам специалиста, кожа теряет способность сокращаться из-за повреждения волокон коллагена и эластина. Эти элементы отвечают за упругость тканей, однако при длительном избыточном весе они растягиваются и частично разрушаются. При этом восстановление структуры кожи происходит не полностью.

Гамалея уточнила, что физические нагрузки, массажи и аппаратные процедуры могут улучшить состояние кожи лишь при небольшом снижении веса — около пяти-семи килограммов. При более серьезных изменениях объема тела возникает избыток тканей, который невозможно устранить без хирургического вмешательства.

